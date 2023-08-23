Банки стали запускать кредитные карты для самозанятых

В частности, банк ВТБ расширяет продуктовую линейку для самозанятых клиентов – теперь они смогут оформить в банке кредитную. Для ее получения достаточно паспорта, требований к общему стажу работы нет.

«Все больше самозанятых выбирают ВТБ в качестве обслуживающего банка – с начала года число таких клиентов выросло на 45%. Мы учитываем как профессиональные, так и личные задачи таких специалистов, поэтому расширяем для них возможности кредитования. Теперь, помимо ипотеки, потребительского и автокредита, самозанятые могут воспользоваться еще выгодным инструментом для повседневных трат – кредитной «Картой возможностей», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

В апреле для россиян, работающих на себя, ВТБ запустил выдачу кредитов наличными.