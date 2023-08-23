Блогерша раскритиковала мужчин Новосибирска за неумение есть шаурму и неопрятный вид

Блогерша вернулась в Новосибирск из Дагестана и назвала новосибирских мужчин неопрятными.

Жительница Новосибирска несколько дней отдыхала в Дагестане, а когда вернулась домой, призналась, что спустя 3-4 дня все еще не может адаптироваться к родному городу. Об этом она сообщила на видео в соцсети «ВКонтакте».

Блогерша назвала мужчин Дагестана красивыми, чистыми и ухоженными. По ее словам, даже если в республике есть не такой уж красивый мужчина, то он обязательно вкусно пахнет.

«И у нас идет с шаурмой, жрет, у него там вот так вот бежит все. Он смотрит на тебя, снимает свои очки и начинает тебе подмигивать или ставить лайки в инстаграме. Это все, что он может сделать», — сказала девушка.

Она добавила, что все хорошие мужики находятся в Дагестане, посоветовав женскому полу собирать вещи и отправляться в республику.

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