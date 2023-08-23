Депутаты Заксобрания отправляют машины в зону СВО

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко принял участие в передаче военным от депутатов регионального парламента и фонда «Единство» первого из пяти пикапов, предназначенных для отправки в зону специальной военной операции.

Обращение с просьбой о помощи в укомплектации техникой мобилизованных на спецоперацию поступило на имя спикера регионального парламента Андрея Шимкива. «Машины приобретались фондом "Единство", – рассказал депутат Законодательного Собрания Валерий Ильенко. – Мы знаем, что такой автомобиль востребован и точно попадет на передовую. Совместно с фондом "Единство" мы загрузим эту машину необходимыми для наших бойцов маскировочными сетями и блиндажными свечами».

Сегодня, 23 августа, по поручению Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Шимкива региональный парламентарий Валерий Ильенко передал военным первый из пяти автомобилей Mitsubishi L200, который будет отправлен на передовую.

Как рассказал Сергей, представитель военной части, автомобиль своим ходом доставят в Ростов-на-Дону, а оттуда в Кременную. «Машина будет использоваться для подвоза боеприпасов, воды и продуктов питания, а также для эвакуации раненых, – подчеркнул военный. – Машина тихая. Именно такая техника часто нужна на передовой».

Валерий Ильенко добавил, что это первый из пяти автомобилей, которые будут переданы нашим военным. Вторая из этих машин будет передана в подразделение, где в настоящее время выполняет задачи специальной военной операции депутат Заксобрания Сергей Конько. Еще три пикапа для нужд военных будут отправлены в ближайшее время.