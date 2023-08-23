Комбат «Веги» из Новосибирска Панфёров прокомментировал отстранение Суровикина

Генерала Суровикина из Новосибирска отстранили от занимаемой должности.

В Новосибирске командир элитного батальона «Вега» Андрей Панфёров высказал своё мнение по поводу отстранения генерала Сергея Суровикина от занимаемой должности. Об этом пишет МК-Новосибирск.

Панфёров подчеркнул, что он не сомневается в порядочности и честности генерала и считает его достойным и грамотным военачальником. Он также добавил, что на данный момент нужны кадровые перестановки, но у Суровикина чистая репутация, и он её не запятнал.

По словам комбата, генерал начал командовать в тяжёлое время, когда нужно было принимать сложные решения. Он полностью организовал оборону, которая работает сейчас. Панфёров уверен, что Суровикин продолжит выполнять боевые задачи и нужен на СВО.

Кроме того, комбат отметил, что не слышал ничего негативного в отношении генерала от верховного главнокомандующего, поэтому уверен, что никаких претензий к Суровикину нет. Он заключил, что у каждого офицера бывают моменты, когда он меняет должность, и, видимо, сейчас так нужно.



Ранее сообщалось, что генерал был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу, но пока остаётся в распоряжении МО РФ.