Официально: в Госдуме высказались о судьбе Суровикина

Ряд российских законотворцев уверяют, что генерал армии занимается своей прежней работой и наряду с коллегами находится в стадии перестановки должностей внутри Минобороны РФ. Портал «Сиб.фм» собрал все официальные заявления о судьбе генерала Суровикина на данный час.

Дождались – так можно коротко охарактеризовать новую информационную волну о «потерянном» генерале армии Сергее Суровикине, который исчез из публичного пространства сразу после остановки мятежного демарша в сторону Москвы, предпринятого ЧВК «Вагнер» (военачальник открыто призывал «музыкантов» прекратить движение военной колонны).

Двухмесячное молчание официальных властей относительно судьбы и местонахождении генерала «Армагеддон» (позывной генерала во время боевых действий в Сирии) породило массу слухов и кривотолков вокруг его персоны. Версии варьировались от отпуска (что нетипично в условиях текущей СВО на Украине, где Суровикин играл важную стратегическую роль) до заключения под стражу за содействие мятежной ЧВК «Вагнер».

Однако в минувший вторник, 22 августа 2023 года более-менее вразумительная информация о Суровикине появилась в Госдуме РФ. Первым заговорил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, высказавший предположение о возможном увольнении генерала армии с должности командующего Военно-космических сил России (назначен 31 октября 2017 года): «Наверное, генерал Суровикин где-то сделал что-то не то. Но повторюсь, официальных данных по этому поводу пока нет, так что я не могу опровергнуть или подтвердить информацию. Какую должность он будет занимать, если это правда, решит наш президент», высказался Соболев в беседе с изданием NEWS.ru.

Подтвердил информацию об отставке Суровикина и опальный экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Источники полученной информации журналист не выдаёт, но подчёркивает, что сообщения Telegram-каналов об отстранении Суровикина, которые ссылались на его слова, соответствуют действительности.

Более серьёзные и достоверные источники, как, к примеру, президент Академии геополитических проблем РФ генерал-полковник Леонид Ивашов, призывают относиться к сообщения иноагентов с осторожностью: «Есть процедура освобождения от должности в связи с назначением на другую должность. Есть варианты, когда от одной должности освобождают, а другая, на которую назначают, может быть пока не освобождена. Из-за процедур увольнения, например, или переназначений. Значит, тогда освобождают и назначают в распоряжение или Главного управления кадров Минобороны, или Генерального штаба. Перед увольнением тоже бывает, что между освобождением от должности и самим увольнением проходит несколько месяцев. И в этом случае тоже зачисляют в распоряжение Главного управления кадров. Но я полагаю, что если известие правдиво, то речь идет все-таки о новом назначении», пояснил Ивашов.