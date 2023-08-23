Под Новосибирском чиновника оштрафовали за нарушения на мусорном полигоне в Болотном

Руководителя муниципального предприятия, отвечающего за полигон в Болотном, оштрафовали на 50 тысяч рублей.
В Новосибирской области прокуратура нашла нарушения требований природоохранного законодательства на мусорном полигоне в Болотном. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
“Проверкой выявлены нарушения требований природоохранного законодательства на полигоне ТБО и ЖБО, допущенные МУП при осуществлении производственной деятельности”, — говорится в сообщении.
В результате руководителя муниципального предприятия, к которому относится мусорный полигон, оштрафовали на 50 тысяч рублей в соответствии с административным кодексом.
Напомним, в Новосибирске рассказали о планах начать рекультивацию Хилокского полигона в 2025 году.