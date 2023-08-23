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общество

Под Новосибирском чиновника оштрафовали за нарушения на мусорном полигоне в Болотном

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области

Руководителя муниципального предприятия, отвечающего за полигон в Болотном, оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В Новосибирской области прокуратура нашла нарушения требований природоохранного законодательства на мусорном полигоне в Болотном. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Проверкой выявлены нарушения требований природоохранного законодательства на полигоне ТБО и ЖБО, допущенные МУП при осуществлении производственной деятельности”, — говорится в сообщении.

В результате руководителя муниципального предприятия, к которому относится мусорный полигон, оштрафовали на 50 тысяч рублей в соответствии с административным кодексом.

Напомним, в Новосибирске рассказали о планах начать рекультивацию Хилокского полигона в 2025 году.

#Новосибирская область #Прокуратура Новосибирской области #мусор #полигон
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Марина Домрачева
Журналист

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