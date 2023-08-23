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общество проиcшествия

Под Новосибирском нашли нарушения при ремонте школы на федеральные деньги

Фото Сиб.фм

В Новосибирской области директора школа привлекли к ответственности за нецелевые траты в рамках нацпроекта.

На директора школы в Чистоозерном районе НСО открыли административное дело о нарушении федерального законодательства. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, он допустил нарушения при ремонте школы в рамках нацпроекта «Образование».

“Проверкой установлено, что в здании школы не выполнены в полном объеме работы, предусмотренные контрактом, в том числе не окончены сантехнические работы”, — говорится в сообщении.

Также директор принял и оплатил работы, которые по факту не были выполнены. Сейчас он получил внесение от прокурора, в соответствии с которым должен устранить нарушения.

Напомним, прокуратура нашла нарушения в работе мусорного полигона в Болотном.

#школа #Прокуратура Новосибирской области #чистоозёрный район
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Марина Домрачева
Журналист

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