Под Новосибирском нашли нарушения при ремонте школы на федеральные деньги

В Новосибирской области директора школа привлекли к ответственности за нецелевые траты в рамках нацпроекта.

На директора школы в Чистоозерном районе НСО открыли административное дело о нарушении федерального законодательства. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, он допустил нарушения при ремонте школы в рамках нацпроекта «Образование».

“Проверкой установлено, что в здании школы не выполнены в полном объеме работы, предусмотренные контрактом, в том числе не окончены сантехнические работы”, — говорится в сообщении.

Также директор принял и оплатил работы, которые по факту не были выполнены. Сейчас он получил внесение от прокурора, в соответствии с которым должен устранить нарушения.

Напомним, прокуратура нашла нарушения в работе мусорного полигона в Болотном.