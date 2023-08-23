Под Новосибирском мужчина избил до смерти знакомого во время застолья

Под Новосибирском на скамье подсудимых оказался мужчина, совершивший особо тяжкое преступление после распития спиртного.

Жителя Коченевского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в отношении мужчины 53 лет прокуратура Коченевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Следствие утверждает, что в первом летнем месяце текущего года в доме обвиняемого случился конфликт на фоне распития алкоголя.

Во время конфликта обвиняемый избил 65-летнего знакомого, нанося удары в живот и голову. Вскоре потерпевший скончался. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ направили в Коченевский районный суд для рассмотрения по существу.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске виновника смертельного ДТП на Красном проспекте отправили в СИЗО.