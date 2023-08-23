Подробный гороскоп на 23 августа 2023 года: что обещают звёзды

Концентрации и работоспособности потребует новая среда от всех землян. Портал «Сиб.фм» публикует персональный суточный астропрогноз на 23 августа 2023 года для каждого знака Зодиакальной дюжины.

ОВНОВ ждёт насыщенная среда: приключения, необычные ситуации и приятные перемены будут подстерегать представителей этого знака Зодиакального круга буквально на каждом шагу. Держите ухо востро, рекомендуют российские астрологи.

ТЕЛЬЦАМ нужно приготовиться к не очень приятному событию (разочарование в близком человеке или неудача в сложном деле). Контроль над эмоциями станет вашим спасательным кругом в этой пучине.

Резко менять планы придётся в эту августовскую среду БЛИЗНЕЦАМ. Не исключено, что направление, изменённое под влиянием обстоятельств, окажется самым верным и безопасным для вас.

Рассчитывать только на свои силы придётся РАКАМ, которые привыкли полагаться на других. Мир ждёт от вас смелых решений – не подведите его и будет вам счастье, только следите за своим кошельком.

ЛЬВАМ рекомендуется в эту среду держать ухо востро, а нос по ветру – день готовит массу возможностей. Только в ваших силах их не упустить. Приоритет лучше сместить в прагматичную, финансовую сторону вашей жизни.

Благоприятный во всех отношениях день ждёт ДЕВ. Даже застоявшиеся дела и процессы могут сдвинуться с мертвой точки. Залогом успеха в эту среду для вас станет позитивный настрой.

Повышенная работоспособность ВЕСОВ поможет свернуть рабочие горы и разгрести служебные завалы. Вечером напряжённого трудового дня помогут расслабиться домашние дела, а близкие поднимут настроение.

СКОРПИОНАМ в это день стоит действовать исподволь, не явно и не открыто. Только так они смогут правильно понять происходящее вокруг. Чтобы избежать перенапряжения, астрологи рекомендуют не перенапрягаться эмоционально.

У СТРЕЛЬЦОВ велика вероятность оказаться в центре конфликта. Чтобы минимизировать душевные потери, следите за своими словами, избегайте критики или резких высказываний. Вечером отвлекитесь на бытовые заботы.

КОЗЕРОГАМ придётся участвовать в жарких спорах (рабочих и личных). Решительность в отстаивании своего мнения спасёт ситуацию и позволит выйти из неё с высоко поднятой головой и незапятнанной репутацией.

ВОДОЛЕЯМ вдруг захочется освободить место в своей жизни для нового и интересного. Однако для этого потребуется жёсткий отказ от ненужных связей, вредных привычек или зависимостей.

РЫБАМ придётся решать чужие проблемы в этот августовский день. Призовите на помощь весь свой жизненный опыт и накопленную мудрость – они помогут развести ситуацию красиво и с наименьшими потерями.