Премьера фильма «Барби» с русской озвучкой может состояться 9 сентября

Фильм «Барби» будет доступен в большинстве российских кинотеатров уже 9 сентября.

Премьера фильма «Барби» в российских кинотеатрах запланирована на 9 сентября 2023 года, работа над озвучкой завершена. Об этом студия дубляжа Red Head Sound сообщила в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Российским «официальным голосом» Марго Робби является Татьяна Шитова, а Райана Гослинга — Андрей Бархударов. Отмечается, что речь идет не об экранной, а цифровой копии очень высокого качества. По словам организаторов, перечни кинотеатров, где граждане смогут посмотреть киноленту, станут известны ближе к 9 сентября.

«Запись «Барби» завершена, и мы торжественно открываем прием заявок для формирования стартового списка! Фильм в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступен во многих кинотеатрах России уже 9 сентября», — сказано в сообщении студии.

Напомним, что ранее директор Шитовой Давид Валиани заявил, что она действительно участвует в дубляже указанной картины. Причем он подчеркнул, что «это делается чисто фанатски».

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