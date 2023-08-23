Россияне признались, что хотят уволиться после отпуска

О таком желании заявили 34% россиян.

Россияне признались, что после отпуска не желают возвращаться на работу и задумываются об увольнении — так аналитикам ответили 34% граждан. Еще 27% пожаловались на подавленное эмоциональное состояние, пишет «Газета.Ru».

При этом возвращаться на работу после отдыха хотят только 21% респондентов. 17% хотели бы вернуться и работать удаленно, говорится в исследовании.

После отпуска состояние радости и удовлетворения жизнью испытывают 32% опрошенных. 27% сталкиваются с быстрым выгоранием из-за того, что вынуждены с головой погрузиться в рабочие процессы. 18% рассказали, что первую неделю после отпуска проводят в приподнятом настроении, но оно быстро сменяется рутиной.

Напомним, треть россиян признались в страхе быть одинокими.