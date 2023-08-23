Сибирская язва распространяется в России? Что известно о случаях заражения на данный момент

Третья за полгода вспышка заражения сибирской язвой выявлена в России. Надзорные ведомства в данный момент локализуют новый очаг в Воронежской области. Портал «Сиб.фм» публикует подробную инструкцию, как в современном обществе не заразиться античной язвой.

История Земного шара помнит много волн сибирской язвы. Смертельно-опасная инфекция преследует человечество с античных времён, периодически «прореживая» население нашей планеты. Есть версия, что в текущем периоде прожорливая зараза используется в качестве биологического оружия.

В нашей стране в эпоху СССР с её тотальным контролем сибирскую язву держали в узде очень крепко: скотомогильники, как основные источники инфекции, были огорожены и снабжены информационными табличками, периодически обеззараживались и надежно охранялись (адреса хранились в надзорном ведомстве); сельскохозяйственный скот, как основной разносчик болезни, прививался.

В современной России система контроля старых и обширных скотомогильников менее пристальная. На их территории часто забредает домашний скот и дикие животные, которые заражаются сибирской язвой через споры (основная форма сохранения сибирской язвы), за много лет поднявшиеся к верхним слоям почвы (сохраняют жизнеспособность до ста лет): «В этом году случаев заражения в нашей стране произошло достаточно много, и в целом за последние 10 лет они участились. Это связано с тем, что у нас в плохом состоянии скотомогильники, их в России очень много, соответственно, очень много может быть и опасных территорий. На распространение будет влиять и глобальное потепление. При более высокой температуре споры сибирской язвы выживают и проникают в верхние слои почвы более эффективно», пояснил иммунолог Николай Крючков.

Распространение сибирской язвы от человека к человеку практически невозможно. Чаще всего люди заражаются от животных и продуктов животного происхождения: при забое домашнего скота или во время охоты, разделки туши, приготовлении пищи, поедании зараженного мяса с недостаточной термической обработкой. Так случилось в марте текущего года в Чувашии и в июне в Тыве при забое заболевших домашних животных.

На днях стало известно о третьей вспышке сибирской язвы, на этот раз произошедшей в Воронежской области. Все три случая локализованы Роспотребнадзором.

Основными симптомами опасной инфекции являются: лихорадка, образование язвы на коже в месте проникновения микроба. Без медицинской помощи в течение пары суток наступает инфекционно-токсический шок, приводящий к гибели человека. Лечится сибирская язва антибиотиками в условиях полностью изолированного стационара в течение 14 дней.

Чтобы не заразиться этим опаснейшим недугом, необходимо выполнять несколько несложных действий. Российские врачи-инфекционисты единодушно рекомендуют:

· не покупать мясо на стихийных рынках и у неизвестных людей из багажников машин;

· хорошо варить мясо (кусок не более 500 граммов — 2,5 часа);

· интересоваться, из какого региона привезли мясо.

Владельцам домашнего скота нужно следить за состоянием животных и при первых симптомах обращаться к ветеринару.

Что касается эпидемии или пандемии сибирской язвы, то она крайне маловероятно, заверил иммунолог Крючков. По его устойчивому профессиональному мнению, в ближайшее время крупных вспышек болезни не будет, поскольку текущие очаги оперативно локализуются властями.