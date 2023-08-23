Спрос на ипотеку резко вырос перед повышением ставок

ВТБ зафиксировал скачок спроса среди своих клиентов на жилищные кредиты перед повышением ставок с 21 августа. По итогам прошлой недели заемщики оформили в банке 39,7 тысяч заявок на ипотеку, что на 42% превысило среднедневные показатели предыдущих семи дней. Одновременно с 14 по 20 августа на 16% вырос объем выдач и приблизился к 39 млрд рублей.

«Решение Центрального банка резко повысить ключевую ставку на внеочередном заседании предсказуемо отразилось на стоимости кредитов, прежде всего, жилищных. Крупнейшие банки были вынуждены скорректировать условия рыночных программ, в то же время оставив без изменений льготную ипотеку – ставки по ней по-прежнему однозначные», — прокомментировала вице-президент, начальник управления партнерских ипотечных продаж ВТБ Ирина Качурина. В банке заранее сообщили клиентам об изменении ценовых параметров. На этом фоне отмечался всплеск спроса заемщиков, которые поспешили воспользоваться приемлемыми ставками по кредитам.

Ранее банк объявил об увеличении на треть количества отделений, в которых заемщики могут очно получить жилищные кредиты. Сегодня по всей стране открыты 200 офисов для ипотечных сделок. При этом можно по-прежнему проводить полностью удаленно все виды сделок — при покупке строящегося, готового жилья или рефинансировании кредитов. Благодаря цифровизации процессов, оформить ипотеку заемщики могут в любом удобном для себя месте, без привязки к офису агентства недвижимости или банка. Регистрация сделки в Росреестре также проходит дистанционно, посещения офиса банка или МФЦ не требуется.