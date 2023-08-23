Станцию метро «Спортивная» готовят к открытию до конца 2023 года

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил станцию «Спортивная» журналистам. Градоначальник высоко оценил работу специалистов метрополитена и рассказал о тонкостях работы.

В Новосибирске станция метро «Спортивная» примет пассажиров осенью 2023 года. Тестовая поездка пятивагонного состава новосибирского метрополитена состоялась 21 августа. Первыми пассажирами станции стали руководители города и метрополитена, журналисты.

На новой платформе побывали специалисты, готовность станции высоко оценил мэр города Анатолий Локоть. Специалисты провели тестовые испытания, проверку движения эскалаторов и синхронность открывания дверей. Как объяснили сотрудники метрополитена, новшество в виде двойного входа и выхода внедрили для сохранения тепла в холодное время года.

По словам начальника МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадия Чмыхайло, новую станцию возводили, учитывая возможность приёма пятивагонных поездов.

«Нюанс, который может удивить наших пассажиров, — двери, сделанные немного шире по габаритам. Они впишутся и в старый и новый составы. Мы уже отработали и протестировали проезд пятивагонных поездов, в том числе и на станции. “Спортивную” готовили для приёма таких составов», — рассказал Аркадий Чмыхайло.

Также пассажиры «Спортивной» смогут воспользоваться лифтами — это фишка станции, так как на других подъёмники отсутствуют.

Изначально проект предусматривал использование в строительстве импортных технологий, но позже разработчики создали собственные, в том числе, отечественное программное обеспечение. Системы тестируют и готовят к внедрению.

Привлечь для работы на «Спортивной» планируют 140 сотрудников. По предварительным оценкам, ежедневно через станцию будут проходить 12 тысяч человек, а в дни спортивных мероприятий — до 40 тысяч.

Как отметил Анатолий Локоть, у «Спортивной» почти стопроцентная готовность, осталось завершить работу с документацией, пройти проверку экспертизы и надзорных органов, провести техническую отладку. В октябре ожидается приёмка станции.