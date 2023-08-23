Суровикин: стали известны последние новости о судьбе генерала на сегодня

Генерал Сергей Суровикин стал одной из самых обсуждаемых фигур этим летом. Последние несколько месяцев точных данных о его местонахождении нет. В интернете циркулируют слухи о его возможной отставке. Последние данные о генерале — в материале Сиб.фм.

Генерал Сергей Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. Он окончил с золотой медалью Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе. После поступил на службу в мотострелковый взвод. Сибиряк прошел Афганистан и Сирию. В 2017 году генерал-полковник Суровикин стал главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Спустя 4 года ему присвоили звание генерала армии.

24 июня 2022 года стало известно, что генерал стал командующим Южной группы российских войск. В октябре его назначили главой Объединённой группировкой войск на войне на Украине. Однако спустя несколько месяцев Путин снял его с этой должности. Вместо него назначили Валерия Герасимова, а Суровикин стал его замом. Во время мятежа ЧВК «Вагнер» генерал призывал бойцов остановиться. Западные СМИ не раз утверждали, что Суровикин был в курсе планов “музыкантов”, однако подтверждений этому нет. После окончания мятежа и отвода вагнеровцев в Беларусь Суровикин пропал из поля зрения, в связи с чем возникли слухи об его увольнении. Также никем не подтвержденные.

Некоторые журналисты считают, что «режим тишины» нацелен на то, чтобы о фигуре популярного генерала забыли.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев высказался, что судьбу Суровикина решит Владимир Путин. При этом депутат не исключил и увольнение генерала, сообщает NEWS.ru.

По словам Соболева, официальных данных о судьбе Суровикина нет. Но в будущем именно президент Владимир Путин решит, на какой должности будет пребывать Суровикин.

Депутат предположил, что генерал мог сделать “что-то не то”, но пока это все домыслы.

Также о судьбе Суровикина ранее говорил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его версии, Суровикина сняли с должности командующего российскими ВКС. Однако эта информация также не подтверждена.