В Новосибирске квартира сдаётся в аренду за 11 дней

Эксперт рассказал об изменениях на рынке аренды жилья в Новосибирске.

По данным агрегатора ДОМ.РФ, число актуальных объявлений по сдаче квартиры в аренду снизилось в Новосибирске на 41%, количество просмотров одного объявления увеличилось за год на 34%. Медианный срок экспозиции по актуальным объявлениям снизился с 16 до 11 дней, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Объявление, как правило, снимают после того, как получена предоплата за аренду квартиры. Среди городов миллионников минимальные сроки экспозиции в Красноярске – 9 дней, Новосибирске и Самаре – 11 дней, Екатеринбурге – 13 дней, Челябинске – 20 дней и Омске – 22 дня. Проще всего сдать квартиры в крупных городах СФО и УФО. Самые продолжительные сроки экспозиции по актуальным объявлениям в Уфе -156 дней и Казани – 142 дня, уточнил эксперт.

«Наибольшим спросом у арендаторов Новосибирска пользуются 1-комнатные и 3-х комнатные квартиры, поэтому в этих сегментах портала МИР КВАРТИР зафиксировал рост ставок в первом полугодии. В связи с ростом ипотечных ставок, а главное ростом ключевой ставки ЦБ на 4,5% за последние 2 месяца, ежемесячный ипотечный платеж намного превысит арендные ставки», — добавил специалист.

По этой причине в ближайшие 2-3 месяца в Новосибирске спрос на аренду существенно превысит предложение и можно ожидать дальнейшего повышения арендных ставок. Кроме этого, арендный бизнес носит сезонный характер осенью возвращаются студенты, а в Новосибирске много вузов, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирской области второй месяц падает ввод индивидуального жилья.