В Новосибирске на финал конкурса «Лидеры России» направят 80 млн рублей

В Новосибирске на финал конкурса управленцев «Лидеры России» выделят сумму в размере 80 млн рублей.

На проведение конкурса «Лидеры России» в Новосибирске потратят 80 млн руб., извещение о проведении аукциона появилось на портале госзакупок накануне, во вторник. Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется в период до 7 сентября.

Конкурсная документация гласит, что начальная максимальная цена контракта составляет 80 305 788,67 рублей. Заказчик — РАНХиГС при президенте РФ. Работы должны быть выполнены до 9 октября нынешнего года включительно.

Подрядчику будет необходимо оказать услуги по организации и проведению финала пятого конкурса управленцев «Лидеры России» в Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах. В перечне оказываемых услуг речь идет о предоставлении площадок для проведения мероприятия, их брендированном и декорационном оформлении. Кроме того, предстоит организовать безопасность, предоставить техническое оборудование, организовать работу промо-персонала и прочее.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области с начала года отремонтированы более 40 железнодорожных переездов.