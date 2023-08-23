В Новосибирске на «Технопроме-2023» представили экспресс-тесты качества вина

На научном форуме в Новосибирске показали разработку, способную оценить качество вина.

На «Технопроме-2023» в Новосибирске были представлены экспресс-тесты качества вина, пишет «АиФ-Новосибирск».

С помощью специального геля, который изначально использовался в медицинской области, можно проверять качество соков, газировок и алкогольных напитков. Для этого необходимо добавить немного продукта в специальную пробирку и подождать реакции в течение 15-30 минут. Гель может определить наличие красителей в напитке, а также помочь определить количество нитратов во фруктах и соках.

Разработчики технологии проверили различные алкогольные напитки, включая винный напиток в тетрапаке, содержащий окрашивающие материалы. Они выяснили, что такие напитки значительно проигрывают качественным бутылочным винам, которые имеют хорошие оценки у потребителей. Если технология окажется востребованной, разработчики будут продолжать делать подобные тесты.

Напомним, представители 39 государств мира участвуют в форуме «Технопром-2023».