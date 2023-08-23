В Новосибирске уничтожили партию сигарет из Центральной Азии на 3 млн рублей

Более тонны нелегальных сигарет привезли в Новосибирск из Центральной Азии.

Следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды сигарет. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СФО.

По данным ведомства, оперативники обнаружили крупную партию сигарет вестов одну тонн на территории аэропорта Толмачево. У продукции не было акцизных марок, выяснилось, что сигареты привезли из государства в Центральной Азии. В результате партию сигарет уничтожили.

“В рамках расследования уголовного дела специальная комиссия в составе транспортных полицейских, в соответствии с судебным решением, уничтожила более тонны немаркированной табачной продукции на сумму почти три миллиона рублей”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также правоохранители проверили склады и торговые точки, куда планировалось доставить немаркированную продукцию.

Напомним, жителя Ярославля оштрафовали за курение на борту самолета Москва-Новосибирск.