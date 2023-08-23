В преддверии учебного года в Новосибирске вырос спрос на услуги нянь.

В преддверии начала учебного года в Новосибирске вырос спрос на нянь. Об этом сообщает «Авито».

По словам экспертов, спрос вырос на 37% по сравнению с прошлым годом. Многие родители обращаются к профессиональным няням за помощью в присмотре за детьми. Особенно популярны услуги автонянь, которые помогают отвезти ребенка в школу или детский сад и забрать его обратно домой. За последний месяц спрос на автонянь вырос на 108% по сравнению с прошлым годом.

Сегодня на платформе Авито размещено почти 14 тыс. объявлений в категории «Няни, сиделки». Среди них есть объявления от нянь с опытом, готовых присмотреть за ребенком весь день, специалистов с почасовой оплатой и автонянь. Многие из них имеют высшее педагогическое, дефектологическое и психологическое образование, а также опыт работы в школах и детских садах.

Стоимость услуг няни зависит от опыта работы специалиста и перечня услуг. В среднем, цена за один час работы составляет от 250 рублей. Однако, в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге цены могут быть выше – от 450 до 500 рублей за час. Самые дешевые услуги няни можно найти в Ульяновске и Тольятти – от 200 рублей за час. Кроме того, на стоимость услуг может влиять место жительства няни и необходимость покрытия расходов на транспорт или бензин.



Напомним, в Новосибирске стоимость сбора ребёнка в школу выросла на 15% в 2023 году.