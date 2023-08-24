Финансовые эксперты определили лидеров рынка Private banking в России

ВТБ возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала. По итогам первого полугодия нынешнего года объем средств под управлением Private Banking в банке превысил 3 трлн рублей, увеличившись с начала года на 11%. В Новосибирской области портфель средств VIP-клиентов с начала года вырос на 13%.

На сегодняшний день в банке портфель под управлением Private Banking превышает 3 трлн рублей, из которых около половины занимают классические рублевые депозиты, их объем с начала года вырос на 6,8%. Высокий прирост среди срочных вкладов состоятельного сегмента показали также депозиты в китайских юанях – их портфель увеличился за полгода на 51%, достигнув 9,5 млрд юаней.

В Новосибирской области портфель средств премиальных клиентов под управлением банка с начала года вырос на 13%. Около 40% портфеля составляют классические рублевые депозиты.

«За последние полтора года мы полностью перестроили работу с премиальными клиентами: предложили новые финансовые инструменты взамен тех, которые перестали работать с введением санкций, перестроили саму инфраструктуру обслуживания. Сегодня, помимо классических продуктов сбережения и инвестирования в фондовый рынок, наши клиенты активно используют альтернативные инструменты: золото в слитках, инвестиционные картины и бриллианты, недвижимость и другие. Мы отмечаем высокий интерес к нашим продуктам со стороны крупного состоятельного сегмента региона — с начала года число клиентов private banking в Новосибирске выросло на 7%», — прокомментировала Алевтина Роут, руководитель Private Banking ВТБ в Новосибирской области.

В целом по стране в первом полугодии число клиентов банка в сегменте private banking выросло почти на 2,5 тыс. человек – до 53,5 тыс., из которых 6 тыс. – с финансовыми активами от $1 млн. Сегодня для них действует более 30 премиальных отделений во всех крупных городах России.

С 2023 года идет системное объединение состоятельного сегмента ВТБ и банка «Открытие». Основная задача банка – качественно провести интеграцию, «бесшовно» и максимально комфортно для клиентов. В настоящее время общая клиентская база составляет около 60 тысяч человек, а число VIP-офисов — почти 60 отделений.

Работа банка отмечена экспертами финансового рынка. Кредитная организация в третий раз возглавила рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала. При составлении рейтинга организаторы оценивали ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами – число пользователей продуктов и услуг, в том числе HNWI, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам.