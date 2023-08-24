Какие праздники отмечают 24 августа 2023 года

Каждый новый день может стать праздником, особенно когда вокруг творится что-то непонятное. Портал «Сиб.фм» публикует полный список поводов для радости в четверг 24 августа 2023 года.

Для начала о духовных торжествах — согласно церковному календарю 24-ое августа текущего года (11 августа по старому церковному юлианскому календарю) – это одиннадцатый день Успенского поста (самый короткий пост в году). На трапезе в этот четверг благословляется постная пища без растительного масла, поясняют российские священнослужители. Также в этот день, по их словам, в Русской Православной Церкви совершается память двенадцати святых, бесстрашно проповедовавших язычникам о Христе и пострадавших за веру.

В народе 24 августа называют Евпатий-Коловрат или Фёдор-Василий. День назван в честь преподобномучеников Феодора и Василия Печёрских — русских святых, которые были одними из первых насельников Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Как правило, в этот период наши предки начинали стричь овец, чтобы к холодам они обросли снова шерстью, а руно использовали для валенок и вязаной одежды. К 24 августа традиционно в большинстве территорий России созревает облепиха. Её сбор в этот четверг также является богоугодным действом.

Из мирских праздников, коими изобилует дата 24 августа, можно отметить День рождения картофельных чипсов и День валяния в стоге сена. В первом случае поклонники хрустящих долек собираются вместе, чтобы разделить свою любовь к этому великолепному перекусу. Во втором принято валяться в сене, устраивать гуляния и отдыхать после долгого труда, поскольку сенокосная страда закончена.

Из международных дат сегодня отмечается Всемирный день жажды. Его цель — обратить внимание широкой общественности на важность этого ресурса для всего живого на земле. Для этого волонтеры и активисты во сему миру проводят различные конкурсы, спортивные мероприятия, в ходе которых участники отказываются от воды на некоторое время, чтобы прочувствовать на себе не только жажду воды, но и жажду жизни, умения удивляться, желания узнавать и пробовать.