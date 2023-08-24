Комфортный оазис: как превратить парк в событие для города

Красивые и безопасные общественные пространства — душа города. Города меняются благодаря совместным усилиям власти и бизнеса. Все об этом в статье.

С 2019 года в России реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Простая задача: сделать городские места отдыха любимыми. Жители решают, какими будут дворы, парки и набережные. Программа действительно народная: в этом году 14 млн человек голосовали онлайн за дизайн благоустройства — это каждый десятый россиянин.

Лучшие идеи поддерживаются государством, бюджетами регионов. За проектом обновлено 55 тыс. общественных территорий и дворов. Еще 7,6 тыс. ждут модернизации в этом году.

В Новосибирске благоустроено 250 дворов и 700 тыс. кв. м. общественных пространств. Заельцовский парк — один из крупнейших проектов. Сохранение экосистемы, новые дорожки, детские площадки.

Также Затулинский парк стал уютным местом для отдыха, добавив зон для воркаута и велосипедные дорожки.

Важные изменения и на прибрежье реки Каменки — первый в России затопляемый парк, ландшафтные зоны, архитектурные объекты. А к 2024 планируется благоустройство вдоль реки Ини: дорожки, детские площадки, гребной клуб.

Проекты общественных пространств, созданные частным бизнесом, радуют глаз в России. В столице Кубани появился современный городской парк «Краснодар» или «Парк Галицкого» — имя инвестора. Открыт в 2017 году, он впечатляет дизайном и оригинальностью. Парк без острых углов, а дорожки — спираль, круг, полукруг. Скейтпарк, водные лабиринты, амфитеатр, скалодром и необычные фонтаны. И рост не останавливается: новый японский сад и «Парк облаков» через 2 года!

Красноярский «Сады Мечты» — еще один частный проект. В 2014 году на месте полосы взлета появился 3-гектарный рай. Более 300 видов растений суровой Сибири, альпийские горки, озеро, японский сад. Зимой — ледяной каток.

Денис Сафронов — дизайнер дендрария и «Садов Мечты». В Абакане он также создал уникальные проекты. 1-гектарный участок объединяет 12 стилей садов, разнообразная флора, животные в вольерах, рыбы в прудах.

Застройщики тоже делают свой вклад в создание удобных городских зон! Пример — парк «Событие» в Москве. Этот огромный парк входит в комплексное освоение территории Раменок. Дизайн создан архитектурным бюро Wowhaus, известным своими парковыми проектами. Этот зеленый район примыкает к жилому комплексу «Событие», который строит компания «Донстрой». Вложено около 1 млрд. рублей!

Площадь парка «Событие» — 24 га (из них 12 га природные зоны) уже доступные для посещения. Здесь набережная реки Раменки с эко-маршрутом, зоны воркаута, детские и тематические пространства, места для собак.

Этот парк обещает стать событием для всех, каждый найдет свое место. В жилом комплексе «Событие» будет даже свой зеленый уголок на крыше ансамбля из трех 50-этажных башен — небесный сад с тропинками, тренажерами и панорамными видами.

Всего в «Событии» будет 5 кварталов с домами бизнес и премиум класса. Комфортная жизнь: школы, детсады, магазины, фитнес, кафе, медицина. Метро «Аминьевская» рядом, до Садового кольца — 15 минут на авто.