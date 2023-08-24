Квартирография новостроек Новосибирска не соответствует демографическому составу населения

В общем объеме ввода Новосибирска в 2022 году однокомнатные квартиры и студии составили 52% — кроме этого, 13,7% пришлось на 2-х комнатные студии.

Квартирография жилищного строительства Новосибирской области мало отличается от ввода прошлого года, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Как отметил эксперт, данные не учитывают строящиеся комплексы апартаментов, которые на 90% используются как студии и однокомнатные квартиры.

«Если рассмотреть возрастную структуру населения, то малогабаритные квартиры могут обеспечить нормальные жилищные условия только для 30-35% жителей Новосибирска. На сегодня 18% Новосибирцев несовершеннолетние. Из них 7% в возрасте от 10 до 17 лет, которым в 3-9 лет может понадобиться первая квартира. Новосибирцы в возрасте от 18 до 29 лет составляют 12,2% горожан, 30-34 лет — 7,5 %, с 35 до 39 лет — 7,3%, 40-44 года – 6,9%, 45-49 лет-6,1%, 50-54 года- 7,2%, 50-59 лет – 8,6% и 60-64 года – 7,7% от численности населения. Старше 65 лет 16,3% населения», — добавил специалист.

В своей первой квартире нуждаются жители до 34 лет это 20% жителей города и еще 7% она понадобится в ближайшее время. Доля 1-комнатных квартир и студий в 1,5-2 раза выше, чем требуется населению, заключил Николаев.

Напомним, ранее эксперт сообщил, что в Новосибирске квартира сдаётся в аренду за 11 дней.