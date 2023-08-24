Мануальный терапевт объяснил причину хруста суставов

Хруст в суставах говорит о том, что человек ведет малоподвижный образ жизни.

Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша рассказал в беседе с Pravda.Ru, что хруст в костях свидетельствует о малоподвижном образе жизни.

«Если хруст в тех или в других суставах (не в костях) сопровождается болевым синдромом, это может говорить о функциональной недостаточности», — объяснил специалист.

Также, по словам врача, нельзя исключать возможность развития болезни Бехтерева.

«Если это сопровождается болевым синдромом, температурной реакцией, нарушением функции, припухлостью, покраснением — это пять признаков воспаления по Гиппократу, то здесь нужно обязательно обратиться к специалисту», — посоветовал мануальный терапевт.

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