Почему нельзя убивать пауков: что гласит старинная примета

Приметы, запрещающие уничтожать пауков, вряд ли обрадуют людей, страдающих арахнофобией. Портал «Сиб.фм» публикует подборку самых необычных, но аргументированных примет о пауках, населяющих человеческое жильё.

По данным Всемирной психологической ассоциации, порядка восьми процентов населения Западного мира, стран Азии и Африки страдают арахнофобией (самая распространённая зоофобия, направленная на паукообразных насекомых). У некоторых людей при виде этих ползающих созданий случается даже приступ паники, реакция других – срочно прихлопнуть насекомое. Однако экологи уверены, что убивать пауков допустимо лишь в случае больших скоплений, поскольку они являются частью экосистемы дома и при помощи паутины отлавливают, защищают хозяев дома от летающих кровососущих насекомых, которые несут большую опасность для здоровья человека.

Народные приметы, которые складывались веками посредством наблюдений, подтверждают, пусть и косвенно, эту научную теорию. Наши предки славяне были убеждены, что паучок в доме – это предвестник хороших новостей и приятных сюрпризов. Также в народе бытует стойкое убеждение о появлении пауков — к гостям, потому убийство насекомого могло лишить человека этих прекрасных возможностей.

В древности особо трепетно относились и к паутине, считая её защитным щитом для всех домочадцев от негативного воздействия и злых сил. Кроме того, многие люди до сих пор считают, что паутина способствует благополучию, достатку и гармонии семьи.

Так, жители туманного Альбиона верят – если паучок приземляется на голову, это предвещает неожиданное наследство. Последствием проявленной жестокости по отношению к этому насекомому, может стать утрата шанса, предоставляемого самой судьбой.

Какими бы приметами не изобиловали те или иные традиции разных культур мира, единодушны они в одном – убивать паука в доме нельзя. А вот аргументы у всех разные. Мы собрали самые любопытные:

· паучок полз по человеку, но его смахнули рукой – будет перекрыт денежный канал хозяев дома;

· насекомое убили, когда оно ползло по направлению к человеку – удача, которую он вел за собой, отвернется;

· в момент убийства паук плел паутину – человек лишится защиты от негативной энергии;

· убита самка с выводком – человека ждут неудачи в личной жизни и любви;

· убили несколько особей – впереди ждут серьезные конфликты, которые могут дойти до рукоприкладства;

· убит маленький паучок – человека ждут неприятные известия, касающиеся его детей.

Тяжесть такого убийственного поступка зависит от того, сделал человек это случайно или намеренно. Если членистоногий пал смертью храбрых по неосторожности или случайности, то, скорее всего, его двуногий убийца отделается мелкими неприятностями (небольшими затруднениями, сплетнями, слухами). Если же это сделано намеренно, то человека будут долгое время преследовать неудачи.

Современные ученые попыталась объяснить устойчивый народный миф о том, что членистоногие поддерживают здоровье человека. Выяснилось, что в древние времена люди занимались сбором паутины, чтобы изготовить из неё лекарственные средства от многих болезней. Так сформировалось поверье, согласно которому, наносить вред паукам нельзя ни при каких условиях. В противном случае человек будет плохо себя чувствовать и подвергнется разным заболеваниям.

Психологи рекомендуют не поддаваться сомнениям и тревогам в отношении убитого домашнего паучка. Как правило, негативные суеверия касаются людей, которые делают это намеренно.