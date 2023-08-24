Под Новосибирском мужчина столкнулся с «Зубом дьявола»

Под Новосибирском мужчина наткнулся на «Зуб дьявола».

В лесу Сузунского района Новосибирской области гражданин нашел подозрительный гриб, который источал сок красного цвета. Соответствующим снимком поделился мужчина в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в соцсети «ВКонтакте».

Ученые называют этот гриб «Гиднеллум Пека». Также он имеет название «Кровавый зуб» или «Адский гриб». Некоторые грибники полагают, что он представляет смертельную опасность для человека, но это ошибка.

Как утверждают ученые, гриб не является ядовитым. При этом употреблять его нельзя, поскольку он не съедобный.

«Что за чудо такое? Ни одно приложение не определяет. Раньше не видел», — отметил сибиряк.

Комментаторы написали, что речь идет о грибе «Гиднеллум Пека» или «Зубе дьявола». Его нередко можно увидеть в Караканском бору. Гриб имеет очень горький вкус.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирская область собирается делать станки из красноярских алмазов.