Под Новосибирском полицейские посетили детский оздоровительный лагерь «Дзержинец»

Под Новосибирском сотрудники полиции побывали в оздоровительном лагере «Дзержинец».

Сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области провели профилактическое мероприятие «Безопасность школьников». Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В проведении профилактического мероприятия приняла участие и Госавтоинспекция по городу Бердску. Детей проинформировали о действиях при нахождении подозрительных предметов и вещей, оставленных без присмотра. Этой информацией с ними поделились бойцы спецподразделения «Омон».

Кроме того, в лагере «Дзержинец» автоинспекторы провели тематическую интерактивную игру «Знатоки ПДД». Также они поговорили о дорожных правилах. К мероприятию присоединились также инструкторы и курсанты по физической подготовке. Отмечается, что несовершеннолетние активно задавали вопросы специалистам.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске многие учителя получают более 50 000 рублей.