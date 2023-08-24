Самолёт с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным разбился в Тверской области

В Тверской области рухнул на землю самолет, принадлежащий главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

На территории Тверской области упал принадлежащий Евгению Пригожину самолет Embraer. Об этом сообщил ТГ-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что воздушное судно рухнуло в 15 км от Хотилово. Сообщается, что на борту было 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Находился ли в самолете Пригожин, неизвестно.

Согласно сведениям, Телеграм-канала «Военный осведомитель», борт летел из российской столицы и исчез с радара над Тверской областью в 15:11. Судя по всему, судно отключило транспондер, но его движение в сторону Твери подтверждается. На это указывают данные Flightradar24.

В Сети появились кадры, на которых видны следы, похожие на инверсионные. Предполагается, что самолет падал без одного крыла, что указывает на то, что он развалился в небе.

По информации Росавиации, среди пассажиров разбившегося судна значился Евгений Пригожин. «База» передает, что самолет двигался со стороны российского столичного региона. На месте падения судна нашли четыре тела. В самолете в общей сложности было семь человек.

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