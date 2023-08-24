«Страшно за себя»: в Новосибирске угрожают блогерше после видео про мужчину с шаурмой

Новосибирская блогерша Анна Калинина планирует обратиться в полицию из-за травли после опубликованного в сети видео.

Блогерше из Новосибирска Анне Калининой, записавшей скандальное видео с критикой мужчин, стали поступать угрозы от местных жителей. Об этом девушка сообщила в разговоре с корреспондентом Сиб.фм. По словам собеседницы, в личные сообщения в различных соцсетях ей поступают сотни гневных обращений.





«Много пишут, очень много угрожают. Угрожают, конечно, мужчины. Но я считаю, что искать адреса мои и моей семьи — перебор. Люди готовы из-за одного ролика пойти на какую-то незаконную деятельность. Я так понимаю, по номеру телефона ищут мои данные. Также взламывают приложения разные и заходят каким-то образом туда — потому что мне присылают скриншоты», — говорит Калинина.





Собеседница уточнила, что планирует написать заявление в полицию в ближайшее время.

«Я не буду это терпеть. Почему я должна в своём городе ходить и бояться каких-то уродов? Разве настоящий мужчина может так поступить? Во-первых, страшно за себя. Во-вторых, там указан номер моей матери — полный адрес и её телефон. За неё, наверное, мне даже больше страшно, чем за себя», — продолжает блогерша.

Девушка уточнила, что в скандальном ролике речь шла про одного человека, который её домогался. Однако, утверждает собеседница, аудитория не поняла посыл видео, и пришла к выводу, что она сравнивает представителей двух регионов, оскорбляя при этом мужчин Новосибирска.



Напомним, в Новосибирске подозреваемый в похищении мебельщика с ОбьГЭСа рассказал о нападении на жену.