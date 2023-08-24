Студенты из Новосибирска представили на «Технопроме-2023» уникальный электровелосипед

Студенты НГТУ и НГАУДИ представили электровелосипед с увеличенным запасом хода и локализованным производством.

На форуме «Технопром-2023» в Новосибирске студенты НГТУ и НГАУДИ представили уникальный электровелосипед с увеличенным запасом хода и производством в России. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Одной из главных особенностей разработки является возможность использования аккумулятора, созданного дочерней компанией Росатома «Рэнера», которая в ближайшее время планирует выпуск данных аккумуляторов. К тому же проект студентов предполагает сотрудничество с компаниями, которые будут производить отечественные мотор-колёса. Электровелосипед с таким аккумулятором способен проехать до Томска и обратно при условии периодического кручения педалей. Вес транспорта составляет 40 килограммов.

Студенты также работают над модификацией электровелосипеда с увеличенным багажным отделением внизу. Такой вариант будет полезен для курьеров, которые могут перевозить большое количество продуктов в большой коробке. Кроме того, транспорт будет востребован среди туристов. Электровелосипед можно будет легко складывать и перевозить в общественном транспорте.

Напомним, в Новосибирске НГТУ представил новый грузовой беспилотник на «Технопроме-2023».