Центр Новосибирска перекроют 9 сентября для парада студентов и забега

В субботу, 9 сентября, в центре Новосибирска проведут несколько массовых мероприятий, в связи с чем движение будет временно перекрыто. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

В этот день центральные улицы Новосибирска станут пешеходными. Сначала пройдет Сибирский фестиваль бега с полумарафоном Александра Раевича, следом парад российского студенчества.

В связи с Сибирским фестивалем бега будут перекрыты следующие с улицы с с 7:00 до 18:00:

Из-за парада первокурсников с 7:00 до 22:30 приостановят движение транспорта на данных улицах:

Кроме того, из-за подготовки к мероприятия с 00:00 5 сентября до 18:00 10 сентября нельзя будет парковаться возле дома по адресу Красный проспект, 27. С 00:10 7 сентября до 23:55 9 сентября будет закрыта стоянка возле «Аркады» на площади Ленина.

В субботу, 9 сентября, запрещена парковка на нескольких участках Красного проспекта:

от улицы Гоголя до Крылова — с 00:00 до 22:00;

от улицы Державина до Фрунзе — с 00:00 до 18:00;

от улицы Фрунзе до храма Александра Невского — с 00:00 до 22:00.

Сс 00:00 до 22:00 9 сентября отменена парковка в следующих местах:

Вокзальная магистраль от проспекта Димитрова до улицы Советской;

улица Орджоникидзе от Советской до Красного проспекта;

Октябрьская магистраль от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.

В мэрии отметили, что попасть на праздники можно будет, пройдя через металлодетектор. Эвакуаторы будут следить за машинами, а также будут оборудованы площадки с мусорными контейнерами и биотуалетами.