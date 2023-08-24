Центр Новосибирска перекроют 9 сентября для парада студентов и забега

В субботу, 9 сентября, в центре Новосибирска проведут несколько массовых мероприятий, в связи с чем движение будет временно перекрыто. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.
В этот день центральные улицы Новосибирска станут пешеходными. Сначала пройдет Сибирский фестиваль бега с полумарафоном Александра Раевича, следом парад российского студенчества.
В связи с Сибирским фестивалем бега будут перекрыты следующие с улицы с с 7:00 до 18:00:
Из-за парада первокурсников с 7:00 до 22:30 приостановят движение транспорта на данных улицах:
Кроме того, из-за подготовки к мероприятия с 00:00 5 сентября до 18:00 10 сентября нельзя будет парковаться возле дома по адресу Красный проспект, 27. С 00:10 7 сентября до 23:55 9 сентября будет закрыта стоянка возле «Аркады» на площади Ленина.
В субботу, 9 сентября, запрещена парковка на нескольких участках Красного проспекта:
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от улицы Гоголя до Крылова — с 00:00 до 22:00;
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от улицы Державина до Фрунзе — с 00:00 до 18:00;
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от улицы Фрунзе до храма Александра Невского — с 00:00 до 22:00.
Сс 00:00 до 22:00 9 сентября отменена парковка в следующих местах:
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Вокзальная магистраль от проспекта Димитрова до улицы Советской;
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улица Орджоникидзе от Советской до Красного проспекта;
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Октябрьская магистраль от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.
В мэрии отметили, что попасть на праздники можно будет, пройдя через металлодетектор. Эвакуаторы будут следить за машинами, а также будут оборудованы площадки с мусорными контейнерами и биотуалетами.