В Новосибирск придут грозовые дожди со шквалистым ветром 25 августа

Жителей Новосибирска синоптики предупредили о неблагоприятной погоде.

На Новосибирскую область обрушатся неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Синоптики прогнозируют 25 августа в регионе мощный циклон. В пятницу будут наблюдаться грозы и кратковременные дожди. Причем местами они перейдут в сильные.

По данным специалистов, усиление ветра при грозах составит до 19 метров в секунду. В дневное время скорость ветра приблизится к 21 м/с. Температура воздуха при этом составит от +17 до +22, местами до +27.

В областном центре также прогнозируются грозы. В городе дождь будет небольшим и распространится только на некоторые районы. Что касается скорости ветра, то она достигнет 17 метров в секунду. Температура воздуха составит до +23...+25.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске обещают первый снег и резкое похолодание 25 октября.