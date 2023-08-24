В Новосибирске многие учителя получают более 50 000 рублей

В департаменте образования Новосибирска рассказали, что за прошлый год средняя зарплата педагогов составила более 56 тысяч рублей.

Анализ зарплатных ведомостей учителей новосибирских школ провёл городской департамент образования. Согласно информации, озвученной в ведомстве, средняя зарплата учителей составила 56 607,2 рубля.

При этом если учитывать выплаты за классное руководство, то в 2023 году средняя зарплата составила 63 957,2. Больше этой суммы получают педагоги с 10-летним стажем и выше.

Молодые специалисты пока вместо больших зарплат получают льготы в виде бесплатного проезда в общественном транспорте, дополнительных единовременных выплат, приоритета при оформлении ребёнка в детский сад, компенсации расходов на ЖКХ и многое другое.

Рынок педагогов постоянно нуждается в свежих кадрах. Так, по данным на 18 августа только в Новосибирске открыты 450 различных вакансий в сфере образования.

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