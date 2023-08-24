В Новосибирске на здании НГТУ открыли нарисованный дроном мурал

Самый большой арт-объект, который нарисовал дрон-художник, появился в Новосибирске на здании НГТУ.

В Новосибирске сегодня презентовали новый арт-объект. Его показали не только губернатору региона Андрею Травникову, но и вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко. Примечательно, что для нашего региона это самый большой арт-объект, созданный дроном-художником.

«Мурал «Эволюция 3.1» площадью 300 квадратных метров создан с помощью дрона. Уникальный арт-объект, изображённый дроном, появился на фасаде бассейна Новосибирского государственного технического университета», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

Это первое произведение новосибирского дрона. Работа над ним началась в рамках форума «Архипелаг-2023», около месяца назад. Эскиз создал известный столичный художник Миша Most. А дрон уже реализовал его на площади 400 квадратных метров.

Мурал, созданный с помощью беспилотника, станет новым важным элементом серии произведений на стенах кампуса НГТУ. Предыдущие изображения были нарисованы во время фестиваля граффити, который прошел в 2019 году и уже стали одним из символов университета.