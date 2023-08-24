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проиcшествия

В Новосибирске сотрудник СТО угнал машину клиентки и разбил ее

Фото Ксении Высотиной / "КП-Томск"

27-летний житель Новосибирска взял “покататься” автомобиль клиентки и попал в ДТП.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего сотрудника СТО, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.

По данным ведомства, владелица Toyota Allex заявила в Заельцовский отдел полиции об угоне своего автомобиля. Выяснилось, что машиной завладел 27-летний работник СТО. Ранее мужчина уже был судим за кражу.

Автомобилистка оставила свою “Тойоту” в СТО для ремонта. Однако подозреваемый взял ключи от машины, чтобы покататься. В пути он попал в аварию.

Напомним, в июне в Новосибирске осудили банду угонщиков “Лексусов”.

#угон #Новосибирск
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Марина Домрачева
Журналист

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