В Новосибирске СУНЦ НГУ вошел в топ-10 лучших школ России

В России составили рейтинг лучших школ, физико-математическая школа при НГУ вошла в первую десятку.

СУНЦ НГУ вошла в топ-10 списка лучших школ России. Об этом сообщили на сайте новосибирской школы.

Ежегодно агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) публикует рейтинг школ России, оценивая их по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, и по их конкурентоспособности. По обеим характеристикам СУНЦ НГУ входит в первую десятку.

В списке из 300 школ страны по количеству поступивших в вузы учеников СУНЦ НГУ занимает пятое место, уступая только московским образовательным учреждениям. 63,4% выпускников новосибирской школы поступили в вузы на бюджет, а доля олимпиадников, поступающих без экзаменов, составляет 25,2%.

В рейтинге школ по конкурентоспособности выпускников СУНЦ НГУ занял восьмое место, улучшив результат по сравнению с прошлым годом: тогда школа заняла 11-е место.

В топ-300 лучших школ России вошли еще шесть школ из Новосибирска: гимназия №1 (на 82-м месте), лицей №130 (100-е место), инженерный лицей НГТУ (158-е место), гимназия №6 «Горностай» (163-е место) и гимназия №3 (289-е место).

СУНЦ НГУ открыли 23 августа 1963 года. Создать её предложил академик Михаил Лаврентьев. Он считал, что еще в школе нужно выявлять детей, имеющих способности к физико-математическим наукам. В настоящее время в СУНЦ НГУ учатся более 500 студентов.

Напомним, второй спутник НГУ запустили на орбиту.





