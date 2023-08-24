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проиcшествия

В Новосибирске водитель Toyota Corolla сбил 8-летнюю девочку во дворе

Фото ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске 23 августа произошла авария, в которой пострадал ребенок.

В среду, 23 августа, водитель Toyota Corolla в Новосибирске сбил восьмилетнюю девочку, попавшую в больницу после ДТП. Об этом сообщила ГИБДД по городу.

По данным ведомства, авария случилась в 19:35 во дворе дома по адресу Народная, 42 в Калининском районе. Водитель Toyota Corolla ехал во дворе и сбил девочку, которая перебегала проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ребенка госпитализировали с травмами степени тяжести.

Напомним, 23 августа в Новосибирске молодой водитель иномарки выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус. Мужчину увезли в больницу в бессознательном состоянии.

#Новосибисрк #авария, дтп
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Марина Домрачева
Журналист

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