В Забайкалье задержали двух мужчин, перевозивших 10 кг наркотиков

В их отношении составлен протокол, предусматривающий штраф или арест до 15 суток, а также поставку на учет в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали двоих жителей Красночикойского района за перевозку наркотических средств. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, на одной из улиц районного центра был остановлен автомобиль Toyota Chaser, водитель и пассажир которого имели признаки опьянения. При досмотре иномарки в багажнике сотрудники полиции обнаружили укрытые тентом два мешка с коноплёй. Один из пассажиров сознался, что заготовил растения для собственного употребления.

По результатам экспертизы в изъятой сырой массе оказалось чуть более 10 кг марихуаны. В отношении пассажира иномарки возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, у мужчин подтвердилось состояние наркотического опьянения. В их отношении составлен протокол, предусматривающий штраф или арест до 15 суток, а также поставку на учёт в медучреждение.

Напомним, в Новосибирской области задержали 22-летнего любителя марихуаны.



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