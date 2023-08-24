Врач Мановская назвала продукты, облегчающие состояние при солнечном ожоге

Речь идет о продуктах, в которых содержатся витамины С и Е.

Врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска рассказала в беседе с Pravda.Ru, что облегчить состояние после получения солнечного ожога и поддержать процесс заживления кожи, помогут продукты с витаминами С и Е. По словам специалиста, они уменьшают воспаление и защищают кожу от окислительного повреждения, которое было вызвано ультрафиолетовым излучением.

Кроме того, успокоить кожу можно с помощью прохладных компрессов или ванной, а еще — пить больше воды, чтобы не допустить обезвоживания, подчеркнула врач.

«Чтобы ускорить процесс заживления, нанесите на пораженный участок мягкий увлажняющий крем без отдушек или гель алоэ вера. Они помогут успокоить кожу и уменьшить сухость. Крайне важно избегать использования косметических продуктов, содержащих нефть, бензокаин или лидокаин, так как они могут усилить раздражение», — добавила она.

Напомним, хирург призвал не использовать сметану при солнечном ожоге.