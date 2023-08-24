Врач Терентьева раскрыла неочевидную причину судорог по ночам

Ночные судороги могут указывать на дефицит магния и витамина В.

Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева рассказала, что дефицит магния и витамина В может быть причиной судорог по ночам. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Это особенно часто встречается у людей, испытывающих постоянное физическое и умственное перенапряжение, стресс, дефицит сна. Периоды беременности и после родов также связаны с недостатком указанных микроэлементов и витаминов», — объяснила специалист.

По словам терапевта, в момент судороги следует растереть пострадавший участок, согреть мышцу. Если спазм в области голени, можно максимально согнуть стопу на себя, потянув пальцы к голени.

«Помассируйте спазмированную мышцу, встаньте и походите немного, подвигайте ногами в разных направлениях. Если судороги распространяются на несколько участков тела и/или сопровождаются какими-либо другими симптомами – срочно обратитесь к врачу», — добавила она.

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