Жительницу Новосибирска осудили за предоставление помещения адептам секты

В Новосибирске дали срок женщине, которая предоставила помещение адептам экстремистской религиозной организации.

Октябрьский районный суд Новосибирска 23 августа вынес приговор в отношении Олейник Татьяны Николаевны 1972 года рождения за участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.2). Об этом сообщили в уфсб по региону.

Женщину приговорили к четырем годам условно с ограничением свободы на 1 год. Отмечается, что гражданка является активным функционером запрещенной в России экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы»* и ее Новосибирской ячейки «Заречная, Новосибирск»**.

Выяснилось, что Олейник предоставляла помещение адептам данной секты, чтобы они там проводили религиозные богослужения. Причем функционеры экстремистской организации проводили богослужение онлайн в видеоформате с участниками «Свидетелей Иеговых»* в прочих российских регионах.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске суд отправил на принудительные работы свидетеля Иеговы*.

*Верховный Суд России в апреле 2017 года признал экстремистскими и запретил «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в его структуру местные религиозные организации.

**Запрещена в России решением суда