Агроном Шубина раскрыла жителям Новосибирска советы по сбору картошки

Агроном Шубина рассказала жителям Новосибирска, когда копать картошку.

Агроном Людмила Шубина дала жителям Новосибирска ряд рекомендаций по сбору картофеля. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Специалист подчеркнула, что на сбор картофеля влияют сроки посадки и его сорт. Так, если картошку человек посадил в последнем весеннем месяце, то в конце августа можно браться за лопату. Если посадка была в июле, то урожай можно собирать в середине сентября.

«Перед тем, как приступить к выкопке, нужно сделать пробную. Выкопайте один куст и посмотрите на его клубни. Если они крепкие и достаточно крупные, то можно в случае ранних сортов начинать вскопку в 20 числах августа. Но нужно учитывать, что в этом году сроки сдвигаются из-за поздней весны», — сказала Шубина.

По словам эксперта, среднеспелые плоды лучше всего не выкапывать до 10 сентября. В случае с поздними копать желательно в конце первого месяца осени. Кроме того, за десять дней до выкапывания урожая следует проверить его ботву. В конце лета на листьях нередко можно наблюдать такое грибковое заболевание, как фитофтороз. Распознать его можно по бурым пятнам на листьях.

Шубина посоветовала новосибирцам за десять дней до выкапывания обрезать стволы по меньшей мере на 10 см. Так удастся уберечь картофель от заражения. После сбора урожая эксперт рекомендует оставить его в прохладном и темном месте дней на десять. Шубина добавила, что клубни стоит тщательно осмотреть, ведь некоторые уже могут быть заражены фитофторозом.

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