Банки улучшают условия по своим сберегательным продуктам

С 25 августа ВТБ повышает ставки по краткосрочным вкладам в рублях с опциями пополнения и частичного снятия для всех клиентских сегментов.

«Повышение ставок по депозитам на длинный срок, которое мы провели на прошлой неделе, вызвало серьезной приток клиентов, желающих разместить свои средства. Многие из них при открытии вклада говорили о своем желании получить повышенный процент и по коротким вкладам с возможностью пополнения и снятия средств, чтобы приумножить накопления для крупных покупок через несколько месяцев или иметь деньги "под рукой", но с выгодой. Поэтому с сегодняшнего дня мы предлагаем увеличенную доходность не только по безопциональным депозитам, но и по более гибким инструментам — выбор за нашими вкладчиками», – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

Банк изменил условия по линейке рублевых вкладов с 17 августа.

С 22 августа также повысились на 2 пп максимальные ставки по накопительным счетам в рублях.