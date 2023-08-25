Число украденных данных в мире выросло в 2,4 раза

В первой половине 2023 года произошло 5,5 тысяч случаев утечки информации.

В первой половине 2023 гожа в мире произошло 5,5 тысяч случаев утечки информации. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что лидерство по украденным данным принадлежит США. За полгода аналитики зафиксировали 1,9 тысяч случаев компрометации информации компаний и госорганов этой страны.

В России же обратная тенденция. За первое полугодие эксперты выявили 288 случаев утери данных, а за такой же период в прошлом году — 341 (-15,5%). Аналитики связывают это с тем, что подразделения IТ и информационной безопасности российских компаний и госорганов адаптировались к ландшафту киберугроз.

Напомним, мошенники обещают деньги под высокий процент с кешбэком от Госуслуг и Банка России.