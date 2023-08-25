Что завещал Пригожин при жизни: опубликовано пророческое видео

Напророчил собственную смерть, так отзываются комментаторы, отреагировавшие на любительское видео с участием Евгения Пригожина, появившееся на фоне крушения его самолета. Портал «Сиб.фм» публикует дословное видеозавещание основателя ЧВК «Вагнер».

Обрастая всё новыми и любопытными подробностями, новость о крушении знаковой военной персоны руководителя ЧВК «Вагнер» рождает массу домыслов и пересудов. Так, кто-то из пользователей вспомнил давнюю видеозапись с участием Пригожина, где он, улыбаясь рассуждает о своей смерти (где именно снято видео — неизвестно).

Видео на фоне последних новостей стремительно завирусилось в сети. Его качество говорит о любительском формате съёмки. Складывается впечатление, что перед камерой болтают обо всём и ни о чём два давних приятеля (за кадром слышен голос «правой руки» Пригожина подполковника спецназа в ГРУ, командира Дмитрия Уткина с боевым позывным «Вагнер»).

В какой-то момент разговора Евгений заявляет: «Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», при этом улыбаясь. В ответ слышен закадровый голос Уткина: «Смерть — это не конец. Это лишь начало чего-то другого», философски произносит он.

Подхватил мысли о «вагнеровском» наследии и российский политолог Сергей Марков, предположивший, написавший в своём телеграмм-канале: «ЧВК «Вагнер» не закроется из-за гибели Пригожина. Проект в Беларуси по обучению военных будет продолжаться, так как это необходимо белорусской армии. Наследие Пригожина будет поделено. ЧВК «Вагнер» уже в составе Минобороны», пояснил он свою экспертную позицию.

Также, по предположениям Маркова, бойцов подразделения поставят перед выбором — уехать в Африку, уехать в Белоруссию, подписать контракт с Минобороны РФ, демобилизоваться и уехать домой.