Федорчук покинул пост министра образования Новосибирской области

Должность главы Министерства образования Новосибирской области займёт Мария Жафярова.

Глава Министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук, занимавший пост с 2018 года, покидает свою должность. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Андрей Травников.

«...решение оставить пост было принято совместно. Однако Сергей Владимирович не покидает сферу образования и воспитания», — сказано в сообщении правительства региона.

На место Федорчука выдвинута кандидатура Марии Жафяровой, возглавляющей Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко. Она уже работала в областном министерстве образования на должности заместителя министра.

Напомним, ранее в Новосибирской области чиновника местной администрации уволили из-за утраты доверия.