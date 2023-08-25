Губернатор Андрей Травников обсудил с молодыми российскими учёными опыт регионов в сфере трансфера технологий

Встреча традиционно прошла на площадке Международного форума технологического развития «Технопром». Андрей Травников отметил, что комиссией Госсовета проделана большая работа, главным достижением которой стало не только значительное повышение внимания федеральных органов, отвечающих за науку, образование, к регионам, но и то, что руководство регионов развернулось к науке. Теперь у субъектов есть возможность планировать в своих областных бюджетах, в том числе, и финансирование исследований по фундаментальным темам.

«Мы видим активность и интерес к развитию науки, инноватики, образования, инфраструктуры по участию субъектов РФ в дорогостоящих проектах – кампусы мирового уровня, лаборатории. Это тоже достижение.

Еще одно решение, окончательно формирующее новое отношение, это решение вице-премьера Дмитрия Чернышенко об обязательном наличии в каждом федеральном органе власти, а с этого года и в каждом субъекте РФ, заместителя руководителя, отвечающего за научно-технологическое развитие.

Уже 72 региона отчитались, что у них появились заместители губернаторов по НТР. Пошел процесс и по формированию программ региональных, организационных структур. Да, пока никто еще не повторил уникальное решение Новосибирской области по созданию отдельного министерства по науке и инновационному развитию, но во многих субъектах в рамках существующих органов власти блок науки уже оформляется и усиливается. Текущая задача комиссии Госсовета – продолжить обобщение этого опыта», — подчеркнул Андрей Травников.

Он сообщил участникам совещания, что в этом году был проведен очередной опрос регионов об их опыте внедрения технологий и разработок в реальный сектор, об инструментах, которые используются для достижения этих задач.

По его результатам определили четыре основных направления. Это поддержка проектов различной степени готовности технологий, в том числе, из субъектовых бюджетов; развитие научной инновационной инфраструктуры; формирование сети институтов развития; и поддержка образовательных и акселерационных программ.

Для поддержки технологий и инноваций на региональном уровне разработана достаточно широкая линейка мер. Поэтому так важно изучение опыта других регионов, использование лучших практик на своей территории.

Например, опыт Кемеровской области по финансированию молодёжных лабораторий Новосибирская область уже использует в своей работе.

Интересные примеры есть и в других регионах. Так, в Тульской области реализуется программа «мегагрантов», направленная на создание лабораторий под руководством ведущих учёных по запросам предприятий-индустриальных партнёров. В прошлом году было поддержано два проекта лабораторий под заказы Тульской фармацевтической фабрики и АО «Щекиноазот». Лаборатории каждый год в течение пяти лет будут получать по 30 миллионов – 15 из областного и столько же из внебюджетных источников.

Во время совещания опыт трансфера технологий представили молодые учёные из Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Подводя итоги, Андрей Травников обозначил ряд тем, которые важно будет обсудить с научным сообществом уже в рамках следующего Технопрома, в 2024-м году: «Первое, выстраивание стройных региональных систем постановки задач. Вторая тема – научная экспертиза. Здесь важно посмотреть и с федерального уровня, что такое научная экспертиза, которую мы все ожидаем от Российской академии наук, и как организована эта экспертиза в рамках региональной системы, о которой мы говорим».

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука» предложил молодым учёным озвучить и другие актуальные вопросы, которые важно заявить на Технопроме-2024.