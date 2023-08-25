Какой праздник 25 августа: народные приметы в этот день

Церковный, международный, народный, семейный, профессиональный – море праздников в любом дне отыщет тот, кому нужен повод для радости на фоне безумных новостей. Портал «Сиб.фм» публикует полный список торжеств в пятницу 25-го августа 2023 года.

Самый близкий для россиян праздник в нынешнюю пятницу 25 августа отмечает православная церковь – день памяти мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними. Дядя и племянник в 305 году приняли муки за Христову веру и были позднее канонизированы. В народе этот день называют ласково «Фотя Поветенный» (от слова «повети» — нежилые помещения, где хранились корма для животных и хозяйственные принадлежности у крестьян). В этот день было принято наводить уборку в таких постройках. По стойкому народному убеждению, нельзя было допустить, чтобы «на поветях черт ногу переломил» (проекция на современность предполагает уборку в кладовых и гардеробных комнатах, а также на лоджиях и балконах с традиционными завалами разных предметов).

Многие приметы и обязательный ритуалы этого дня с высоты техногенного мира выглядят забавно. К примеру, в этот день, согласно поверьям, нельзя ходить на чердак, поскольку там домовой готовится к холодам, а нарушившим его пространство грозит бытовыми поломками и пригоревшей едой. Также было запрещено 25 августа шутить и смеяться перед сном – к бессонной ночи. А если подать еду ребенку через огонь (костёр или пламя свечи), то он вырастет вором.

Некоторые приметы этого дня легко отследить в текущем моменте. Не удивляйтесь, если увидите опавшие листья – согласно народным приметам, на Фотия с клена опадают первые листья, а дождливая пятница 25.08.2023 предвещает короткое «бабье лето» (ясная и теплая погода этого дня обещает хороший урожай белых грибов).

Из более понятных современному человеку праздников этого дня можно выделить профессиональное торжество — День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ. Из Международных — День «Поцелуемся и помиримся». Кроме того, 25 августа 2023 года случились:

· День рождения консервной банки (1810 год),

· День лазанья по деревьям,

· День рождения операционной системы Linux (1991 год).