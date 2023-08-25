Кибербуллинг: тот же буллинг, только хуже

С развитием цифровых технологий, интернет-общение школьников и студентов вышло на новый уровень. Кибербуллинг, или травля в сети, распространен уже достаточно давно. Справиться с этой проблемой гораздо легче на раннем этапе, а еще лучше — не допустить такого отношения. Как распознать проблему и бороться с кибербуллингом, за неделю до старта нового учебного года рассказывает кандидат психологических наук, декан факультета психологии НГПУ Ольга Олеговна Андронникова.

Что является кибербуллингом?

Формы травли в сети разнообразны: это и троллинг — издевательство, и подстрекательство, и флейминг — открытая агрессия или призыв к ссоре, и аутинг — публикация личной информации без разрешения ее носителя, и взлом аккаунта.

Причины кибербуллинга

Как правило, кибербуллинг — это неизолированное явление: часто он возникает из травли в обычном, офлайн пространстве. Бывает и наоборот — травля в сети переходит в реальную жизнь. Яркой и основополагающей особенностью кибербуллинга является то, что в интернете у детей возникает ложное ощущение анонимности, отсутствия обратной связи, собственной защищенности — и мы наблюдаем феномен растормаживания. Свидетели кибербуллинга чувствуют безнаказанность и все более активно вовлекаются в процесс, даже если изначально конфликт совершенно их не касался.

Как понять, что ребенок стал жертвой кибербуллинга?

Ребенок становится более замкнутым, плаксивым, раздраженным, у него меняются привычки. Часто он не может оторваться от сети, где его травят, потому что возникает эффект вовлеченности: ему кажется, что если он уйдет оттуда, то вообще не сможет процесс контролировать. Еще один признак — резкая реакция на звуковые оповещения на смартфоне. Снижается школьная успеваемость, повышается тревожность, появляются нарушения сна и аппетита. Ухудшается физическое самочувствие, появляется соматизация — проявление эмоциональной боли в виде физических симптомов.

Таким образом, мы имеем целый спектр реакций, связанных с физическим, эмоциональным и психологическим состоянием. Конечно, родители и педагоги вполне могут заметить, что у ребенка не все в порядке.

Как избежать кибербуллинга — подробности на сайте НГПУ https://nspu.ru